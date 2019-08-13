Меркель сказала, что хотела бы прочесть о себе в учебниках

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что хотела бы, чтобы немецкие школьники через 50 лет прочли о ее старании при выполнении своих обязанностей в учебниках истории.

Меркель встретилась с читателями газеты «Остзее-цайтунг» в городе Штральзунд на севере страны. На вопрос о том, что бы она хотела прочесть о себе в учебниках, Меркель сказала: «Что она старалась», – сообщает РИА «Новости».

Канцлер также рассказала о своей любви к животным и призналась, что ее расстраивает исчезновение их видов.

«Конечно, я люблю разных животных. Я сама, будучи ребенком, не держала домашних животных, но я люблю их, особенно когда их можно наблюдать в дикой природе или на открытом ландшафте».



«Многие смеются, но вообще не вижу тут ничего смешного, я считаю очень интересными жаб и очень расстраиваюсь, что в определенных биотопах их или, например, летучих мышей больше нет», – отметила Меркель.

Ангеле Меркель 17 июля исполнилось 65 лет, поздравления с юбилеем ей направил президент Владимир Путин.