Школу в Швеции решили отапливать за счет тепла от крематория

В шведском городе Вестанфорс новый школьный спортзал будет отапливаться за счет тепла расположенного рядом крематория.

Выделяющийся во время кремации газ перед попаданием в атмосферу должен пройти фильтрацию. Чтобы фильтры не повреждались, газ необходимо остудить. В этот момент и происходит выделение тепла, при помощи которого можно отапливать здания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SVT Nyheter.

По словам представителя церкви, на территории которой располагается крематорий, Йунаса Хегберга такой способ отопления не противоречит этическим принципам. «Люди задают вопросы, но после наших объяснений они все понимают, понимают что таким образом мы движемся вперед», – отметил Хегберг.

В Швеции обогрев при за счет крематория набирает популярность, так в Ассоциации кладбищ и крематориев (SKKF) отмечают, что около 50 крематориев используют производимое тепло для обогрева своих или иных помещений.



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