Запад перестал ценить своих мертвых

На Западе традиционные похороны становятся привилегией богачей. За последние годы только в США бюро ритуальных услуг задрали цены в 2,5 раза. Аналогичная ситуация складывается в ЕС. Ради экономии все больше европейцев выбирают варианты подешевле – кремацию, «скармливание» тел грибам или превращение усопших в цветочный компост. Не оскорбляют ли такие похоронные тренды человеческое достоинство живых и мертвых?

Официальные цифры инфляции в США выглядят очень хорошо. Они призваны вызывать зависть у подавляющего большинства стран с менее стабильной валютой. Однако если присмотреться, то реальная инфляция по наиболее важным позициям сильно отличается от официальных цифр.

На фоне стагнирующих зарплат за последние 20 лет в стране в 2,5 раза подорожали хлебобулочные изделия и в 3,5 раза – крепкий алкоголь. В крупных городах и модных регионах цены на аренду жилья за то же время взлетели в несколько раз. Параллельно ударными темпами вздорожала недвижимость. А еще одним из лидеров инфляционной гонки в США оказалось похоронное дело. По подсчетам Business Insider, цены на похороны выросли за последние 30 лет в 2,5 раза, далеко обогнав официальные темпы инфляции.

Объяснить это несложно – ритуальные услуги бывают так же необходимы, как хлеб и кров над головой. Поэтому владельцы похоронных бизнесов нещадно задирали цены, понимая, что потребителям в такие трагические моменты жизни просто некуда деваться.

Когда из строя начало выходить многочисленное поколение беби-бумеров, ожидалось, что похоронных контор прибавится, конкуренция усилится и цены пойдут вниз. Но не тут-то было. Сегодня средняя цена похорон в США приблизилась к 8 тыс. долларов – и это без учета стоимости участка земли на кладбище. Конечно, это средняя температура по больнице. В Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско самый скромный «пакет» похоронных услуг начинается от 10 тыс. долларов.

Сходная картина и в Англии. За последние десять лет цена ритуальных услуг выросла на 80%. Средняя цена традиционных похорон составила от 3,5 до 5,5 тыс. фунтов – что сделало их просто недоступными для большинства граждан.

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Ритуальный бизнес продолжает процветать за счет верхушки среднего класса. В прошлом году обороты его в США составили около 17 млрд долларов. Обороты во Франции – 2,5 миллиарда, примерно столько же – в Британии. Бизнес чувствует себя настолько хорошо и гарантирует такую стабильную прибыль, что недавно в ритуальные услуги Испании вложился даже один из пенсионных фондов Канады.

Но все чаще продажи гробов и похоронных венков напоминают продажи предметов роскоши. Люди со средними зааботками вынуждены бежать с этого рынка и искать самые причудливые способы самостоятельных захоронений. Сначала близкие покойных облюбовали кремацию – десять лет назад она обходилась вдвое дешевле обычных похорон. Сегодня больше подовины американцев и более трех четвертей британцев выбирают кремацию. Но ее стоимость уже почти сравнялась с традиционным погребением.

Тогда в ход пошли новые уловки. Вместо того, чтобы требовать от правительства регулирования цен на ритуальные услуги, жители США стали изобретать самые причудливые способы захоронения. Лидировало, здесь, конечно, рассеяние праха покойного – оно вполне допускается на общественных землях, если не наносит ущерба экологии. Но появились и другие способы сэкономить. Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на гроб, фирма с говорящим названием Vale («Прощай!») всего за 545 долларов предлагает специальные «экологически дружественные» саваны для мертвых тел, способствующие их быстрому разложению в земле.

Современная художница Джей Рим Ли шьет для той же цели саваны в форме худи, на которых выращиваются грибницы. Предполагается, что грибы прорастут сквозь тело и обеспечат быстрое и экологически чистое разложение. Художница с удовольствием демонстрирует грибной саван во время своих акций и расказывает, как приучает грибы питаться своим телом, скармливая им обрезки своих волос и ногтей.

Голландская фирма «Гроб в коробке» начала выпуск дешевых складных гробов, которые покупатель покупает в коробке, а у себя дома собирает на манер мебели из ИКЕА.

По желанию, их можно и самостоятельно украсить.

Катрина Спейд из университета Массачусетса запатентовала специальное устройство типа тех, которые раньше использовались на фермах, чтобы избавиться от останков мертвых животных. В это устройство, наполненное опилками и азотом, помещается мертвое тело, при вращении оно разлагается на составные части. Образовавшийся прах напоминает тот, что получается в крематории.

Сейчас в штате Вашингтон собираются принять закон, по которому жители штата смогут избавляться от останков близких в подобных устройствах, а получившийся прах использовать как удобрение – его официально можно будет закопать на газоне или в горшке с цветами. Проект уже прозвали в народе законом о «человеческом компосте».

С несравненным умением выдавая нужду за добродетель, современные художники осваивают все новые стили сверхдешевых похорон. «Смерть сегодня стала ультрамодной», – описывает этот тренд газета Guardian. Главным оправданием новомодных практик захоронения, служит, само собой, экологичность.

Обычные кладбища объявляются старомодными и негигиеничными. Хотя на деле покупка участка земли и традиционное захоронение покойника становятся доступными лишь для богатых людей.

Менее экзотическим путем идут пока в Англии. Там просто склоняются к минимализму. Частные фирмы демпингуют, пытаясь создать систему бюджетных похорон. Это называется «прямой кремацией» и включает в себя транспортировку тела, его кремацию и выдачу праха в урне. Никаких церемоний, служб, речей, цветов и украшений не предполагается. Пока стоимость бюджетных похорон удается держать на уровне 970-1000 фунтов стерлингов.

Недавняя смерть Дэвида Боуи привлекла новое внимание к бюджетным похоронам. Музыкант завещал похоронить себя максимально экономно, безо всяких церемоний. Родные выбрали «прямую кремацию».

Теоретически получатели социальных пособий в Англии имеют право на похоронную выплату в 700 фунтов. Однако чтобы доказать свое право на нее, нужно так много справок, что родственники покойных зачастую предпочитают не связываться с этой бюрократией. Пособие не выдается людям, если у их родных есть средства на банковских счетах.

Самый экономный способ похорон в Англии – захоронение останков на территории своего сада или участка. Это официально разрешено и обходится, разумеется, несравненно дешевле, чем приобретение участка на кладбище. Можно обойтись даже без гроба – мертвое тело достаточно завернуть в одеяло или простыню.

Из-за этого на английском рынке недвижимости регулярно всплывают экзотические предложения. Например, на юго-западе Лондона продавался недавно дом, расположенный на маленьком террасном участке. Начальная цена составляла 650 тыс. фунтов. В примечании к объявлению было сказано, что на участке захоронены тела предыдущих владельцев дома. Их можно эксгумировать, но это обойдется в дополнительные 7 тыс. фунтов. Странное предложение не отпугнуло покупателей. Дом активно просматривали, так что его продажная цена поднялась до 730 тыс. фунтов.

Попытки объявить экономию на усопших экологически ответственным или просто современным и стильным поведением, конечно, впечатляют. Но как бы ни поднимали СМИ хайп на новых похоронных трендах, невозможно избавиться от ощущения, что все эти новомодные практики просто унижают человеческое достоинство, разом оскорбляя и живых, и мертвых.