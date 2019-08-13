Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов страны

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев уволил замминистра внутренних дел республики Курсана Асанова по итогам служебного расследования событий вокруг задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», – говорится в сообщении МВД Киргизии, передает РИА «Новости».

Там уточняется, что решение принято по итогам служебного расследования за предательство интересов милиции Киргизии и утраты доверия.

Во вторник утром стало известно, что бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве, захвате заложников и других особо тяжких преступлениях. При этом руководитель госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил бывшего президента республики в подготовке государственного переворота.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. После этого в центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. В итоге столицу Киргизии взяли под контроль силовики.