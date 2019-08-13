В России резко выросло число преступлений с пластиковыми картами

Число преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт, выросло в два раза в первом полугодии 2019 года, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«В прошедшем полугодии резко, более чем в два раза, увеличилось число преступлений, которые совершаются с использованием пластиковых карт (с 6 тыс. до 14 тыс.). Также растет число преступлений с использованием компьютерной техники (с 8 тыс. до 10 тыс.). Но лидерами антирейтинга являются средства мобильной связи (рост с 27 тыс. до 46 тыс.) и сеть интернет – с 50 тыс. до 70 тыс. преступлений», – передает ТАСС слова Куренного.

Он добавил, что основная часть преступлений связана с хищением денег, также в Сети ущемляются права граждан, связанные с их персональными данными.



Куренной отметил также, что современный хакер перестал быть IT-профессионалом.

«Как отмечают аналитики, портрет современного хакера совершенно не коррелирует с неким IT-профессионалом. Это скорее юноши до 30-35 лет, не всегда имеющие высокую техническую квалификацию. Раньше хакер был просто очень квалифицированный программист, дальше их стали называть взломщиками. Сейчас большинство киберпреступников могут взять на каком-то форуме и купить какие-то программы, скрипты, устройства. Это вопрос скорее технический, чем интеллектуальный», – сказал представитель Генпрокуратуры.

Напомним, 9 июля Центробанк назвал основные способы хищения денег с банковских счетов и обвинил россиян в беспечности.