Военный снегоболотоход решили создать в России

Специалисты Курганмашзавода (входит в Ростех) создают для силовиков модификацию гражданского снегоболотохода ТМ-140, сообщил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

«Универсальная грузовая платформа снегоболотохода ТМ-140 разработки «Курганмашзавода» позволяет устанавливать на машину различные модули и технологическое оборудование. Сегодня прорабатывается вопрос по установке боевого телеуправляемого модуля с пулеметной установкой с целью продвигать такую машину в силовые структуры», – передает РИА «Новости» слова Абрамова.

Другими перспективными разработками Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в «Курганмашзавод») является бронетранспортер БТ-3Ф и легкий танк на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3 и боевого отделения от самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1».

«В СКБМ «Курганмашзавода» ведутся работы по созданию современных средств инженерной разведки и разминирования по заданию Минобороны России. В интересах инженерных войск СКБМ разрабатывает специальное гусеничное шасси для инженерной разведывательной машины», – добавил Абрамов.

Он рассказал также, что российские боевые машины пехоты БМП-3 при модернизации получат новые средства активной защиты.

«Модернизационный потенциал БМП-3 далеко не исчерпан. В настоящее время разрабатываются системы защиты от баллистических средств поражения, РПГ-7, СПГ-9, возможности увеличения пассивной защиты, а также прорабатывается вопрос интеграции в изделие средств активной защиты», – сказал Абрамов.



Напомним, в конце июня сообщалось, что в Минобороны проходят испытания боевые машины пехоты БМП-3, оснащенные новейшим боевым модулем «Эпоха».

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