В России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Минтруда перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил департамент общественных связей аппарата ФНПР.

В ФНПР отметили, что сейчас предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю «не из лучших побуждений», а в связи с финансовыми проблемами, что приводит к существенному сокращению зарплаты россиян.

В организации отметили, что поддерживают инициативу сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при условии сохранения прежнего размера заработной платы.

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», – передает РИА «Новости» сообщение ФНПР.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что при рассмотрении этого предложения в первую очередь встает вопрос социальных гарантий граждан и их зарплаты.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений.