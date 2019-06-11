Голикова озвучила главные вопросы при переходе на четырехдневку

При рассмотрении предложения о четырехдневной рабочей неделе в первую очередь встает вопрос социальных гарантий граждан и их зарплаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Эти четыре дня – это как раз возможный ответ на трансформирующийся мир вызовов, когда одни профессии будут убирать, а другие приходить на смену. И возможно, с учетом глобальной цифровизации не потребуется такого большого количества трудовых ресурсов, занятых на рабочем месте», – передает слова Голиковой РИА «Новости».

Он отметила, что в этой ситуации важнее другие аспекты – вопрос социальных гарантий граждан и вопрос размера их заработной платы: будут ли люди получать такую же зарплату, как за пять дней, больше или меньше.

«И здесь вопрос остается открытым, но все, безусловно, социальные партнеры, международные организации реагируют на это таким образом, что с точки зрения материального обеспечения население пострадать не должно», – добавила она.

Голикова считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю требует серьезных изменений, в том числе они коснутся трудового законодательства. По ее словам, при переходе с шестидневной рабочей недели на пятидневную резко возрастала и производительность труда.

«Это тоже предстоит оценить как одну из составляющих возможного реагирования работодателя на рынок труда. Очень четко нужно все просчитывать», – отметила вице-премьер.

Кроме того, она прокомментировала прогноз по сокращению трудоспособного населения России к 2025 году на 2 млн человек, о чем ранее заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

«Пока у нас это не вызывает никакой тревоги. Я имею в виду, что, действительно, у нас в трудоспособном возрасте прогноз – 80-79,5 млн человек. Но на самом деле активно занятых наемных работников у нас существенно меньше», – сказала Голикова.

Она добавила, что есть споры относительно числа граждан в теневой занятости.

«По самым последним оценкам это 15 миллионов человек, которых нам предстоит в открытую (вывести). Пока мы анализируем эту ситуацию», – добавила она.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. В пример он привел Генри Форда, который сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда», а также современную новозеландскую компанию, которая получила рост производительности труда на 20% после введения четырехдневной рабочей недели.