Власти Гонконга признали город больным и опасным

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что действия демонстрантов, парализовавших работу аэропорта, толкают город к точке невозврата и делают его опасным местом.

«За прошедшую неделю события изменили общество Гонконга, оно стало небезопасным, нестабильным, насилие и попустительство толкают Гонконг туда, откуда нет дороги назад, и делают его опасным местом», – передает РИА «Новости» слова Лэм.

По ее словам, крупномасштабные подрывные действия и движение за отказ от сотрудничества расползлись по всему району.



«Вчерашний парализованный аэропорт, блокирование трансморского туннеля, нападения на полицейские участки, метание бутылок с зажигательной смесью и дымовых шашек ввергли Гонконг в пучину хаоса», – сказала Лэм, отметив, что незаконные действия под лозунгами свободы и справедливости подрывают верховенство права в городе.



Она также призвала «посмотреть на минуту на этот город и задаться вопросом: хватит ли жестокости толкнуть его в пропасть и разбить вдребезги?»



«Боюсь, что прежде открытый, свободный, инклюзивный, экономически стабильный Гонконг болен, и для его восстановления понадобится очень много времени», – сказала Лэм.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня.

Демонстранты вторглись в аэропорт еще в пятницу. Планировалось, что через три дня они прекратят мешать работе аэропорта, но в понедельник участники передумали – в залах собрались тысячи демонстрантов.

Напомним, ранее во вторник аэропорт Гонконга был вынужден отменить более 300 авиарейсов из-за продолжающихся массовых протестов.