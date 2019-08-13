Введенный после пожара в лагере «Холдоми» режим ЧС снят

Снят режим чрезвычайной ситуации, который ввели после пожара в детском лагере «Холдоми», сообщили власти Хабаровского края.

Режим ЧС снят с понедельника, передает ТАСС.

Из-за объявленного режима ЧС владевшей «Холдоми» компании «Экстрим-Сервис» пришлось приостановить работу. Компания не могла проводить денежные операции. Это не позволяло ей выплатить семьям погибших в пожаре компенсации.

Напомним, жертвами пожара в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» стали четыре ребенка.