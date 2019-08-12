Десятки людей стали жертвами супертайфуна в Китае

В результате супертайфуна «Лекима» в Китае погибли 49 человек, 21 человек пропал без вести, сообщают отделы по борьбе с наводнениями.

В провинции Чжэцзян эвакуировали более 1 млн местных жителей, в провинции Шаньдун – свыше 180 тыс. человек, в провинции Аньхой – 20 тыс. жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

На прошлой неделе в Китае был объявлен наивысший уровень опасности.

В понедельник штормовое предупреждение объявили в Приморье.