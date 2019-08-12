Власти Турции собрались оценить Cу-35

В Турции заинтересованным ведомствам предстоит дать оценку предложению России по закупке многоцелевых истребителей Cу-35, сообщил военный источник.

В частности, речь идет о секретариате оборонной промышленности Турции и командовании турецких ВВС. С просьбой оценить российское предложение к ним обратились турецкие органы власти, отвечающие за закупку вооружений, передает РИА «Новости» cо ссылкой на Yeni Safak.

Если предложение Москвы получит одобрение ведомств, то Анкара начнет переговоры с российской стороной по Су-35.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия может заменить Турции американский F-35.

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