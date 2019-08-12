Мать напоила младенца водкой на улице на Украине

Пьяная мать поила младенца водкой, когда шла с коляской по проезжей части в Днепре (бывшем Днепропетровске), сообщают украинские СМИ.

Прохожие вызвали полицию. Когда приехали полицейские, женщина стала бросаться на правоохранителей, материлась, отказывалась выполнять их требования, пишет «Обозреватель» со ссылкой на «Информатора».

24-летнюю женщину и ее 33-летнего сожителя задержали. Составлены административные протоколы о нецензурной брани в общественных местах и неповиновении полиции.

Девочка направлена в больницу. Решается вопрос об опеке.

В июне полицейские под Киевом выстрелили ребенку в голову.