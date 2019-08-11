Западные СМИ назвали причины взлета цен на золото

С октября 2018 года золото выросло в цене на 25%. Это произошло из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также из-за растущего спроса со стороны центральных банков всего мира, стремящихся сократить свою зависимость от слабеющего доллара, пишет испанская газета ABC.

По данным издания, только за первые шесть месяцев 2019 года государственные организации приобрели 374 тонны золота – на 57% больше, чем в аналогичный период прошлого года, передает ИноТВ.

«Мы оказались в условиях отрицательных процентных ставок, не говоря о торговых и валютных войнах», – констатирует представитель компании по управлению активами Franklin Equity Group Стив Паис.

В свою очередь генеральный директор компании-дилера драгоценных металлов Sharps Pixley Росс Норман отметил, что золото приобрело стратегическое значение и стало очень прибыльным благодаря росту спроса. Он привел в пример Великобританию, где оно «уже стало валютой кризиса вокруг Brexit».

Испанская газета отмечает также, что 26 сентября истекает срок действия подписанного в 1999 году соглашения между центральными банками Европы, которое обязывало их координировать действия по отношению к золотым резервам. Прекращение действия так называемого Соглашения центробанков по золоту позволит каждой из европейских стран устанавливать собственную политику в области резервов.

По словам директора по маркетинговым исследованиям Всемирного золотого совета Алистера Хьюитта, лидируют по приобретению золота центральные банки развивающихся стран – России, Китая, Турции и Казахастана.

Стимулирует спрос и слабость доллара. Центральные банки пытаются диверсифицировать свои резервы, уменьшая, насколько это возможно, зависимость от валюты, заключает ABC.

Ранее в воскресенье агентство Bloomberg сообщало, что впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию.

В начале августа стоимость унции золота впервые с апреля 2013 года превысила 1 тыс. 500 долларов.

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