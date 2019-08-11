Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.

По данным агентства, это может произойти в ближайшее время на фоне нестабильного рынка нефти. Указывается, что за последние четыре года международные резервы России выросли на 45%, достигнув в июне 518 млрд долларов. Показатели Саудовской Аравии в то же время снижаются, в июне они составляют 527 млрд долларов, передает «Интерфакс».

В международные заимствования включаются валюта, золото и специальные права заимствования.

Агентство указывает, что Эр-Рияд вынужден на фоне низкой стоимости нефти тратить свои резервы на социальную сферу, сообщает РБК.

Bloomberg также указывает на возрастающее влияние Москвы в переговорах по сокращению добычи, ОПЕК вынуждена все больше прислушиваться к России.

Сейчас цена нефти Brent составляет около 57 долларов за баррель. Это ниже, чем нужно странам ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии. В связи с этим картель обсуждает возможность дальнейшего сокращения добычи, но неясно, пойдет ли на это Москва.

При нынешних ценах, пишет Bloomberg, весь «излишек» идет в резервы России, у Москвы есть много причин продолжать их накапливать с учетом новых санкций США.

В июне президент России Владимир Путин разъяснил, зачем России свыше 500 млрд золотовалютных резервов.

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