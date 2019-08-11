По делу о «Межигорье» подозрения предъявили двум бывшим украинским президентам

Украинские следователи объявили подозрения по делу о выведении с госсобственности резиденции «Межигорье», которую в итоге получил Виктор Янукович. Среди подозреваемых он сам, а также другой экс-президент Украины Виктор Ющенко, сообщил начальник отдела Генпрокуратуры Украины Андрей Радионов.

«Почему президент Ющенко? Потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Сейчас сообщено о подозрении восьми лицам. Есть даже те, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двух президентов и премьер-министра, и к нотариусам. Наша тактика (расследования) – сверху-вниз», – передает его слова УНИАН.

Он добавил, что приватизация «Межигорья» – «сложный, многоэпизодический процесс». По его словам, с начала 90-х у нее был статус государственной резиденции. При Кучме было создано Государственное управление делами, которое получило этот объект, и просто так вывести его из госсобственности было невозможно.

«Сначала получалось недвижимое имущество, и уже потом было завладение землей», – сказал Радионов.

В 2007 году, когда Ющенко собирался организовать досрочные выборы, «Межигорье» было передано Януковичу. Именно это пытается доказать следствие. СМИ считают, что таким образом Ющенко дал взятку Януковичу – на тот момент премьер-министру, – чтобы договориться о досрочных выборах.

«В настоящее время осуществлено сообщение о подозрении по статье 191, то есть завладение. Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то сейчас мы не имеем достаточного таких данных», – сказал Радионов.

Он отметил, что ГПУ рассматривает соучастие Ющенко в завладении «Межигорьем», так как он «помогал другому лицу».

«Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича», – отметил Радионов.

В июле суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства генпрокуратуры об аресте имущества экс-президента Украины Виктора Ющенко по делу о «Межигорье».

До этого сообщалось, что ему предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией «Межигорье» на общую сумму 540 млн гривен (более 20 млн долларов).

Напомним, весной 2014 года «Межигорье» подверглось нападению активистов Майдана, резиденция была разграблена, большая часть имущества присвоена «преступниками и мародерами».