Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией «Межигорье», сообщил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

«Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191, часть 5 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»). Речь идет о резиденции «Межигорье», – написал он Лещенко своей странице в соцсети Facebook.

В декабре 2016 года украинский суд арестовал принадлежащие экс-президенту страны Виктору Януковичу активы, транспорт и объекты недвижимости в резиденции Межигорье.

Напомним, весной 2014 года Межигорье подверглось нападению активистов Майдана, резиденция была разграблена, большая часть имущества присвоена «преступниками и мародерами».

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