Украинский суд отказался арестовать имущество Ющенко

Суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства генпрокуратуры об аресте имущества экс-президента Украины Виктора Ющенко по делу о Межигорье.

Как отметил прокурор Управления спецрасследований генпрокуратуры Сергей Атаманчук, мотивация такого решения суда пока еще неизвестна, поскольку его полного текста еще нет, передает УНИАН.

Он добавил, что генпрокуратура намерена обжаловать такое решение в Киевском апелляционном суде.

Ранее генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко.

До этого экс-президенту предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией Межигорье на общую сумму 540 млн гривен (более 20 млн долларов).

В декабре 2016 года украинский суд арестовал принадлежащие экс-президенту страны Виктору Януковичу активы, транспорт и объекты недвижимости в резиденции Межигорье.

Напомним, весной 2014 года Межигорье подверглось нападению активистов Майдана, резиденция была разграблена, большая часть имущества присвоена «преступниками и мародерами».