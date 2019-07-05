Генпрокуратура Украины потребовала ареста имущества Ющенко

Генеральная прокуратура Украины просит суд арестовать имущество экс-президента страны Виктора Ющенко.

«Следователь подал соответствующее ходатайство», – сообщили в правоохранительных органах агентству «Украинские новости».

Речь идет о наложении ареста на недвижимость, владельцем которой является Ющенко. При этом перечень имущества не приводится. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Позже руководитель управления спецрасследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о просьбе наложить арест на имущество.

«В рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве (экс-президенту Украины Виктору) Януковичу в завладении Межигорьем следователь генпрокуратуры обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество Ющенко», – цитирует Горбатюка агентство УНИАН.

Ранее Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией Межигорье.

В декабре 2016 года украинский суд арестовал принадлежащие экс-президенту страны Виктору Януковичу активы, транспорт и объекты недвижимости в резиденции Межигорье.

Напомним, весной 2014 года Межигорье подверглось нападению активистов Майдана, резиденция была разграблена, большая часть имущества присвоена «преступниками и мародерами».