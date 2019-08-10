По факту нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени возбуждено дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Тюмени, открывшего стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, 10 августа 2019 года около 00.20 на улице Интернациональной города Тюмени двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, который передвигался на велосипеде.

«Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе. На требования правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате один из сотрудников получил ранения. В ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты», – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СКР.

Ранее в субботу стало известно, что сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого.