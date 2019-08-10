Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Грибакин сообщил, что «в Тюмени, двигаясь по маршруту патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии (...) заметил у одного из жилых домов подозрительного гражданина». При приближении правоохранителей тот «кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия», передает ТАСС.

Один росгвардеец был ранен, в данный момент его жизнь вне опасности.

«Для задержания попытавшегося скрыться злоумышленника сотрудник применил табельное оружие. Нападавший был задержан и обезоружен. На место происшествия вызваны бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа УМВД России по Тюмени. Сотрудники инженерно- технического отделения спецназа ОМОН областного управления Росгвардии обследовали брошенный злоумышленником предмет, им оказался рюкзак», – отметил Грибакин.

Он добавил, что задержанный госпитализирован с ранением ног.

Ранее мужчина с ножом напал на росгвардейца в Подмосковье.