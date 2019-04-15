Мужчина с ножом напал на росгвардейца в Подмосковье

В подмосковном Ногинске мужчина напал на сотрудника вневедомственной охраны с ножом; пострадавший госпитализирован.

«В выходной день сотрудник столичной вневедомственной охраны Росгвардии, выгуливая свою собаку, подвергся вооруженному нападению со стороны неизвестного гражданина. В результате личной неприязни гражданин нанес сотруднику ножевое ранение живота», – передает сообщение Центрального округа Росгвардии РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что раненый росгвардеец смог обезвредить нападавшего и удержать до приезда полиции и скорой помощи.

«Задержанный гражданин был передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Им оказался проживающий в том же доме местный житель», – добавили в ведомстве.

Сотрудник Росгвардии был госпитализирован и прооперирован в городской больнице, для дальнейшего лечения его переведут в ведомственный госпиталь.

Ранее в Москве подростки напали на лейтенанта полиции.