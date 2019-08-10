Меркури и Рябцева ведут прямой эфир с митинга-концерта

Блогеры Илиас Меркури и Леся Рябцева вышли в прямой эфир YouTube-канала «Политика сегодня: Россия США Украина» после того, как 3 августа их трансляция была заблокирована сервисом после массовых жалоб пользователей. Стрим Меркури и Рябцевой посвящен согласованной акции оппозиции, которая в субботу проходит в центре Москвы.

Трансляция началась на YouTube-канале «Политика сегодня». Сообщается, что гостями в студии будут Дмитрий Пучков(Goblin), Илья Ремесло, Шота Горгадзе, Дмитрий Куликов, Олег Музыка и другие.

Напомним, во время трансляции 3 августа стрим Меркури и Рябцевой, во время которого ведущие в том числе рассказывали о нарушениях со стороны участников незаконной акции, блокировался несколько раз. Позднее авторы YouTube-канала «Политика сегодня: Россия США Украина» обратились к разработчику сервиса компании Google с требованием отозвать блокировку стримов. Администраторы канала обвинили Google в открытой цензуре и использовании специальных алгоритмов для пессимизации канала и трансляции.

Глава комиссии по развитию СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич подчеркивал, что «американская свобода слова» является «весьма избирательной вещью». Примечательно, что видео от 3 августа блокировалось дважды за «размещение недопустимого контента» еще до начала трансляции, когда еще не было никакого контента, кроме заставки.

Меркури со своей стороны раскритиковал видеохостинг Youtube за двойные стандарты и политическую цензуру. Он подчеркивал, что «никто из так называемых «борцов с кровавым режимом» проблем с вещанием не испытывал».