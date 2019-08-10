После взрывов на арсенале под Ачинском ввели ограничение на посещение лесов

В Ачинском районе Красноярского края после новых взрывов на военном складе введено ограничение на посещение лесов, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Местным жителям «рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, село Заворки», передает ТАСС.

«Городские власти предупреждают ачинцев о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попадавших в зону ЧС. В настоящее время, на местности работают военные саперы», – сообщили в пресс-службе районной администрации.

В пятницу после удара молнии на артиллерийском складе под Ачинском вновь начали взрываться боеприпасы. В результате, по последней информации, пострадали десять человек. В субботу утром на разведку территории склада отправили беспилотники.

Напомним, 5 августа на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов было эвакуировано 16,5 тыс. человек. В результате происшествия один человек погиб, еще 13 пострадало.