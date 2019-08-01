Мужчина зарезал полицейского в Сургуте

В Сургуте мужчина зарезал сотрудника полиции, еще один полицейский получил ножевое ранение, сообщили в УМВД по ХМАО – Югре.

В полицию сообщили о подозрительном мужчине во дворе многоквартирного жилого дома, передает ТАСС.

Когда к дому прибыл экипаж ППС и попытался задержать мужчину, тот начал сопротивляться. Одному из правоохранителей он «нанес смертельные ножевые ранения».

Второй полицейский, также получивший ранение, использовал табельное оружие, нападваший был ликвидирован. Сам полицейский находится в стабильном состоянии.

Управление МВД выразило соболезнования семье погибшего сотрудника.

«Его семье будет оказана необходимая помощь», – сообщили в МВД.

В 2017 году в Сургуте также произошло нападение с ножом, вызвавшее широкий общественный резонанс.