США назвали число боевиков в Сирии и Ираке

В Сирии и Ираке остается примерно 15 тыс. боевиков, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«В плане численности ИГ* в Ираке и Сирии, и это лишь оценки, я бы сказал, видимо, 15 тыс. со стандартным отклонением – измеряющимся тысячами – в обе стороны», – передает его слова ТАСС.

По его словам, все эти боевики составляют единый фронт.

«Эти лица, как мы знаем, передвигаются в обе стороны южнее Евфрата, они не перемещаются на северо-востоке, так как мы там имеем надежно обеспеченную безопасность. Тем не менее они, таким образом, перемещаются южнее Евфрата», – добавил Джеффри.

В конце июля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии впервые за три месяца не зафиксировал обстрелов со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации.

Между тем, во вторник постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что организация замалчивает количество жертв террористов в Сирии.