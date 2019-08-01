Китай соединил Атлантический и Индийский океаны железной дорогой

Во вторник туристический железнодорожный поезд впервые прошел из Дар-ас-Салама (Танзания) в Лобито (Ангола) по построенной Китаем дороге, соединяющей тихоокеанское и атлантическое побережье Африки.

Это первая железнодорожная линия, пересекающая континент с востока на запад. Поезд отправился из Дар-ас-Салама 14 июля с 54 туристами, пишет Ecns.cn.

Трасса протяженностью 4,3 тыс. км состоит из двух частей: Танзамская железная дорога, которую в 1970-х помогло построить правительство Китая, и железная дорога Бенгелы, построенная Китайской железнодорожной строительной корпорацией уже в XXI веке. Она была введена в эксплуатацию в 2017 году.