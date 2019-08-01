В мэрии Москвы подтвердили неизменность даты матча «Спартак» – «Динамо»

В столичной мэрии заявили, что запланированный на 3 августа матч четвертого тура чемпионата России по футболу «Спартак» – «Динамо» перенесен не будет.

«Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на стадионе «Открытие-Арена» в 19.00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется», – передает ТАСС слова заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко.

Ранее московская полиция попросила перенести матч «Спартак» – «Динамо» из-за того, что на 3 августа запланирована акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму.

Напомним, в субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. Пострадали восемь сотрудников Росгвардии. Было возбуждено несколько уголовных дел.

В несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны свыше тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.

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