Финляндия ужесточила требования к «шенгену» для россиян

Финляндия будет требовать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все документы о поездке, как того требуют нормы Евросоюза, сообщил финский МИД.

В настоящее время при подаче заявлений на финскую визу требуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия российского паспорта и согласие на обработку персональных данных.

«С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Финляндии.

Там отметили, что изменения коснутся планов поездок и подтверждения финансовых средств. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие проживание и проездные билеты, а также письменное описание маршрута заявителем.

«Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате, выписки из банка за три предыдущих месяца или свидетельства о праве собственности на недвижимость в России», – говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2019 года.

Ранее финские пограничники задержали двух россиян, имеющих вид на жительство в Финляндии; в сентябре 2015 года они пытались перевести через границу семью.

Напомним, 25 июля погранохрана Финляндии задержала двух мужчин по подозрению в незаконном пересечении границы, задержанные попросили убежище в Финляндии, их гражданство не уточняется.