В Финляндии задержали нарушителей границы из России

Погранохрана Финляндии задержала двух мужчин по подозрению в незаконном пересечении границы, сообщили в ведомстве.

«Пограничный отряд по Северной Карелии расследует два предполагаемых случая незаконного пересечения границы из России в Финляндию в районе города Китеэ. Во второй половине дня 24 июля пограничники задержали двух мужчин, которых подозревают в нелегальном пересечении границы», – передает ТАСС сообщение финских пограничников.

Они добавили, что задержанные попросили убежище в Финляндии, их гражданство не уточняется. При этом в погранохране отметили, что информацию о переходе они получили от российских коллег.

Напомним, ранее финские пограничники задержали двух россиян, имеющих вид на жительство в Финляндии; в сентябре 2015 года они пытались перевести через границу семью.