Появились подробности смерти сына бен Ладена

Американские СМИ сообщили о причастности США к ликвидации Хамзы бен Ладена, сына основателя запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.

New York Times со ссылкой на источники сообщает, что Хамза бен Ладен уничтожен в ходе некой операции в течение последних двух лет, то есть при президентстве Дональда Трампа, передает ТАСС.

Сына бен Ладена ликвидировали до объявления США о награде за информацию о нем, передает РИА «Новости».

Издание сообщает, что разведка США играла определенную роль в его ликвидации.

Напомним, стало известно о смерти сына бен Ладена, но о времени его гибели не сообщалось; также не было информации о том, имели ли США отношение к смерти Хамзы бен Ладена.