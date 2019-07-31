США узнали о смерти сына бен Ладена

Разведданые США указывают на смерть Хамзы бен Ладена, сына основателя запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех представителей американской администрации.

«США получили разведывательную информацию, что сын и возможный преемник лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена мертв», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Деталей о возможной роли США в смерти сына бен Ладена американские чиновники не предоставили.

В январе 2017 года Хамза бен Ладен был включен в американский список международных террористов и попал под действие санкций США.

Это сын одной из трех выживших жен Усамы бен Ладена Хайрии Сабар. Он неоднократно призывал последователей вести войну против Вашингтона, Лондона, Парижа и Тель-Авива.