Эстонский министр возмутился салюту в Москве в честь освобождения Таллина от фашистов

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает провокацией сообщение российских военных о том, что 22 сентября в Москве дадут салют в честь 75-летия со дня освобождения Таллина от фашистских захватчиков, об этом он сообщил в соцсетях.

Рейнсалу заявил, что просит МИД вызвать российского посла и заявить ему протест в связи с салютом, передает «Интерфакс».

«После ухода из Таллина немецких войск в 1944 году город был снова оккупирован, и празднование этого неприемлемо», – цитирует министра агентство.

Ранее в июле СМИ сообщали, что Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) планирует восстановить демонтированный памятник легионерам эстонской дивизии «Ваффен-СС».