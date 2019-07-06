Памятник легионерам «Ваффен-СС» в Эстонии захотели восстановить

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) хочет восстановить демонтированный памятник легионерам эстонской дивизии «Ваффен-СС», сообщают местные СМИ.

Речь идет о памятнике в городе Лихула, установленном в 2004 году и почти сразу же демонтированном под давлением мировой общественности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Laane elu.

В 2017 году в Эстонии несколько областей, включая волость Лихула, объединили в волость Ляэнеранна. Город Лихула стал ее административным центром.

EKRE запросила информацию о том, принадлежит ли управе Ляэнеранны находившийся до объединения формально в другой волости памятник.

Laane elu пишет, что партия собирается «вновь восстановить памятник на старом месте».

В 2018 году на время проведения митинга, посвященного 14-й годовщине демонтажа, установили копию памятника.