В Эстонии временно восстановили памятный камень эсэсовцам

На кладбище поселка Лихула на западе Эстонии на время проведения мероприятия установили копию памятника эстонским солдатам, воевавшим в годы Второй мировой войны в составе 20-й эстонской дивизии СС.

Копия памятника была установлена на митинге, посвященном 14-й годовщине демонтажа этого монумента. Собрание организовало местное отделение Консервативной народной партии, передает «Интерфакс».

На митинге присутствовали около 200 человек, в том числе молодежь и ветераны дивизии СС. Выступавшие в основном высказывали недовольство действием властей в 2004 году, убравших памятник вопреки воле местного населения и здешних властей.

Памятник эстонским эсэсовцам с изображением солдата, автомат которого направлен на восток, откуда, по мнению авторов, «исходит угроза Эстонии, был демонтирован по распоряжению правительства страны 2 сентября 2004 года. «Эстонцам, воевавшим в 1940-1945 годах против большевизма и во имя восстановления независимости», – гласит надпись на памятнике.

Демонтированный памятник стоит в музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди под Таллином.

В октябре 2016 года посольство России в Эстонии осудило открытие бронзового бюста нацистскому карателю Харальду Нугисексу в школе в города Лаупе.