В России упростили подтверждение инвалидности

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий лицам с ограниченными возможностями подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность, для получения соцподдержки и госуслуг в электронном виде.

Согласно документу, ответственным за передачу указанных сведений по запросу уполномоченных органов станет Пенсионный фонд.

Предполагается, что данная услуга будет бесплатной. В данный момент предоставление соответствующей документации допускается только в бумажной форме, передает ТАСС.

«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, указав, что документ коснется более 11 млн россиян.

Отмечается, что инвалидам не придется больше «подтверждать свой статус бумажной справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации».

Документ также облегчает лицам с ограниченными возможностями получение бесплатных парковочных мест: «Для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию».

Сообщалось, что закон обусловлен введением в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», передает РИА «Новости».

При этом инвалидам будет дана возможность предоставления в соответствующие органы документов на бумажном носителе при условии отсутствия необходимых сведений в федеральном реестре инвалидов.

Ранее выплаты по уходу за инвалидами предложили повысить в восемь раз.