Выплаты по уходу за инвалидами предложили повысить в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о повышении выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, сообщила пресс-служба главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, одного из авторов проекта.

«Проживающие на территории Российской Федерации неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), имеют право на получение ежемесячной компенсационной выплаты... Выплата за уход устанавливается в размере 10 000 рублей, который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год», – говорится в проекте закона.

Авторами инициативы также выступили вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает РИА «Новости».

Как поясняют авторы, с 2006 года предусмотрено предоставление неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 80 лет, ежемесячных компенсационных выплат. С 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере 1,2 тыс. рублей и ее индексация указом не предусмотрена.

Депутаты отмечают, что право на получение ежемесячных компенсационных выплат имеют не все лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, а только те из них, которые являются неработающими и трудоспособными, то есть вынужденно бросившими работу.

Разработчики указывают, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года предложил повысить выплату по уходу за любым ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы с 1 июля текущего года до 10 тыс. рублей.

«Следует отметить, что уход за инвалидом I группы не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. При этом столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за ними, вызывает социальную напряженность среди граждан, осуществляющих такой уход, чувство социальной несправедливости», – поясняют парламентарии.

Предполагается, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего законопроекта, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Вступить в силу законопроект должен с 1 января 2020 года.