Украинские нацисты на митинге напали на журналиста

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянам второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Почему в России так мало объектов Всемирного наследия

Некрополь у осетинского селения Даргавс мог бы стать кандидатом Всемирного наследияФото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Русская культура пришла к успеху: после нескольких неудачных попыток список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним российским объектом, точнее целым рядом объектов – древними церквями Пскова. Но даже после этого представительство России в этом перечне выглядит куцым и недостаточным. Что мешает нам получить «знак качества» для своих архитектурных сокровищ? Подробности...
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Немцам запрещают быть патриотами

Даже свое прошлое немцам сегодня нельзя обсуждать без опаскиФото: Kacper Pempel/Reuters
Хваленая «свобода слова» на Западе, похоже, больше не существует. По крайней мере, на это массово жалуются представители самой дисциплинированной нации ЕС – немцы. Они чувствуют себя в этом смысле сегодня еще хуже, чем во времена ГДР – темы, которые им реально интересны, невозможно обсуждать публично. Что это за темы и как работает либеральная цензура в Германии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
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Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...
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Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
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    Честный Взгляд: Грузия себя обматерила

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          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
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          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

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            Украинские нацисты на митинге напали на журналиста

            9 июля 2019, 14:59

            Текст: Дмитрий Зубарев

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            Националисты из запрещенной в России организации С14 на митинге против организации телемоста между Москвой и Киевом напали на журналиста издания «Страна» Кирилла Малышева.

            Как пишет издание «Страна.ua», Малышев находился на митинге по заданию редакции.

            «Спустя несколько минут после начала митинг непосредственно от входа в бизнес-центр, где находится телеканал NewsOne, переместился на перпендикулярную улицу, куда якобы выходят окна офиса телеканала. Я двинулся следом... В этот момент я увидел в десяти метрах от себя лидера ультраправой организации С14 Евгения Карася и фотографа одного из киевских изданий. Фотограф показывал на меня рукой», – рассказал сам журналист. 

            По его словам, Карась прокричал в толпе: «Вот сепаратист. Журналист «Страны».

            «Сразу после этого меня пытались атаковать участники акции. Но на мою защиту стали другие активисты. Заступился и журналист «Фокуса». Это позволило выиграть время и подошедшая полиция диалога вывела меня из толпы», – говорит Малышев.

            Сообщается также, что в результате нападения журналист не пострадал.

            По сообщению издания, это второе нападение на журналистов «Страны» за последний месяц. Ранее радикалы напали на журналиста Владислава Бовтрука на митинге за запрет на регистрацию кандидатом в депутаты блогера Анатолия Шария.

            Напомним, впервые о проведение телемоста «Надо поговорить» было объявлено в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1». Телемарафон был намечен на пятницу.

            В ответ лидер Радикальной партии Олег Ляшко и депутат Рады Анна Гопко призвали провести заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

            В Кремле выразили сожаление по поводу несостоявшегося телемоста.

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