Украинские нацисты на митинге напали на журналиста

Националисты из запрещенной в России организации С14 на митинге против организации телемоста между Москвой и Киевом напали на журналиста издания «Страна» Кирилла Малышева.

Как пишет издание «Страна.ua», Малышев находился на митинге по заданию редакции.

«Спустя несколько минут после начала митинг непосредственно от входа в бизнес-центр, где находится телеканал NewsOne, переместился на перпендикулярную улицу, куда якобы выходят окна офиса телеканала. Я двинулся следом... В этот момент я увидел в десяти метрах от себя лидера ультраправой организации С14 Евгения Карася и фотографа одного из киевских изданий. Фотограф показывал на меня рукой», – рассказал сам журналист.

По его словам, Карась прокричал в толпе: «Вот сепаратист. Журналист «Страны».

«Сразу после этого меня пытались атаковать участники акции. Но на мою защиту стали другие активисты. Заступился и журналист «Фокуса». Это позволило выиграть время и подошедшая полиция диалога вывела меня из толпы», – говорит Малышев.

Сообщается также, что в результате нападения журналист не пострадал.

По сообщению издания, это второе нападение на журналистов «Страны» за последний месяц. Ранее радикалы напали на журналиста Владислава Бовтрука на митинге за запрет на регистрацию кандидатом в депутаты блогера Анатолия Шария.

Напомним, впервые о проведение телемоста «Надо поговорить» было объявлено в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1». Телемарафон был намечен на пятницу.

В ответ лидер Радикальной партии Олег Ляшко и депутат Рады Анна Гопко призвали провести заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В Кремле выразили сожаление по поводу несостоявшегося телемоста.

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