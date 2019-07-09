«Роснефть» назвала причину снижения добычи в июле

Ограничения приема сырья в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» привела к снижению добычи нефти в июле, заявили в «Роснефти».

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», – передает ТАСС слова представителя «Роснефти».

Он добавил, что существенные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на «РН-Юганскнефтегаз».

21 июня сообщалось, что концерн «Балнефтехим» приступил к замещению некачественной нефти очищенной в загрязненном нефтепроводе «Дружба» на участке Унеча – Полоцк.

Причиной появления «грязной» нефти стало «переключение очередных элементов инфраструктуры».

Напомним, 4 июля в пресс-службе оператора нефтепровода ОАО «Полоцктранснефь Дружба» сообщили, что качественную российскую нефть начали отгружать по трубопроводу Унеча-Полоцк1 на НПЗ «Нафтан» на севере Белоруссии.