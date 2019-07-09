Украинцы все чаще пытаются попасть в Крым по «исправленным» паспортам

Погрануправление ФСБ по Крыму сообщило о росте числа нарушений со стороны украинских граждан на автомобильных пропусках на полуостров.

Как сообщили пограничники, только за последние две недели из-за технических ошибок в документах к административной ответственности были привлечены более 20 граждан Украины, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что не пускают украинцев в Крым из-за отсутствия печатей, подчистки, дописки, исправлений в дате рождения, имени и фамилии владельца паспорта. Кроме того, въезжающие даже умудряются самостоятельно вклеивать в паспорт фотографии.

Напомним, 1 июля председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко рассказала, что туристы с Украины предпочитают отдыхать на курортах западного побережья полуострова.

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