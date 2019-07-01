Выявлены предпочтения украинских туристов в Крыму

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко рассказала, что туристы с Украины предпочитают отдыхать на курортах западного побережья полуострова.

«Туристы из Украины едут в Крым. На границе образовываются колоссальные очереди. Они выбирают свои старые излюбленные места в западном Крыму. За счет Украины идет насыщенность туризмом именно западного региона. Это их родные места. На южном берегу и севастопольском регионе украинских туристов меньше», – заявила Пархоменко в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Она отметила также, что к значительному увеличению туристического потока может привести возобновление железнодорожного сообщения с Украиной.

«Украинские туристы привыкли отдыхать в Крыму в любимых, знакомых местах. Железнодорожное сообщение увеличило бы поток и облегчило доставку туристов в Крым», – рассказала Пархоменко.

Напомним, в апреле 2019 года в крымском погрануправлении ФСБ заявили, что поток украинцев через пункты пропуска в Крым вырос вдвое.

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