Патриарх Кирилл открыл первое заседание Священного синода на Валааме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл заседание Священного синода РПЦ, которое впервые проходит на Валааме в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

Патриарх отметил, что, по его мнению, «все больше и больше паломников будут посещать это святое место, прикасаясь к которому невозможно остаться безразличным к тому, что видишь, слышишь, чувствуешь, к духовной силе того подвига, который совершался здесь на протяжении столетий», передает ТАСС.

Священный синод – это орган управления РПЦ в период между Архиерейскими соборами, которые созываются не реже чем раз в четыре года.

Синод состоит из председателя – патриарха Московского и всея Руси, девяти постоянных и пяти временных членов – епархиальных архиереев. Периодически Священный синод проводит выездные заседания.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. Основателями монастыря, согласно церковному преданию, являются миссионеры Сергий и Герман Валаамские, которые пришли в эти места в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке.

В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.