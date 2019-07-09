«Умную» ткань для арктической экипировки придумали в России

Директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил о создании «умной» ткани для одежды, используемой в экстремальных климатических условиях.

«Они («умные» терморегулирующие материалы) позволят аккумулировать тепло при физических нагрузках и выделять его обратно для оптимальной терморегуляции в экстремальных климатических условиях средней полосы, Арктики и Крайнего Севера. По количеству запасаемой тепловой энергии они в 3-5 раз смогут превзойти лучшие зарубежные терморегулирующие материалы», – передает ТАСС слова Григорьева.

Он отметил, что одной из основ для создания материалов является принцип получения ультратонких волокон при помощи электроформования.

Помимо этого, разработаны фильтрующие материалы для средств защиты органов дыхания и кожи с рекордно высокой способностью задерживать аэрозольные частицы, но свободно пропускающие воздух и водяной пар.

«Разработанные материалы позволят спроектировать принципиально новую экипировку, сочетающую в себе сверхвысокие защитные свойства и возможность максимально длительного комфортного ношения», – сказал Григорьев.

Он добавил, что проект по промышленному производству таких материалов фонд развивает совместно с Саратовским госуниверситетом.

Напомним, в январе 2018 года сообщалось, что концерн «Калашников» протестирует в Арктике прототипы экипировки для арктической группы войск и спецподразделений Минобороны России.

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