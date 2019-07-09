«Умную» ткань для арктической экипировки придумали в России

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянам второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Почему в России так мало объектов Всемирного наследия

Некрополь у осетинского селения Даргавс мог бы стать кандидатом Всемирного наследияФото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Русская культура пришла к успеху: после нескольких неудачных попыток список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним российским объектом, точнее целым рядом объектов – древними церквями Пскова. Но даже после этого представительство России в этом перечне выглядит куцым и недостаточным. Что мешает нам получить «знак качества» для своих архитектурных сокровищ? Подробности...
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Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода ЮнкераФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
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Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...
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Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
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            «Умную» ткань для арктической экипировки придумали в России

            9 июля 2019, 12:13

            Текст: Дмитрий Зубарев

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            Директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил о создании «умной» ткани для одежды, используемой в экстремальных климатических условиях.

            «Они («умные» терморегулирующие материалы) позволят аккумулировать тепло при физических нагрузках и выделять его обратно для оптимальной терморегуляции в экстремальных климатических условиях средней полосы, Арктики и Крайнего Севера. По количеству запасаемой тепловой энергии они в 3-5 раз смогут превзойти лучшие зарубежные терморегулирующие материалы», – передает ТАСС слова Григорьева.

            Он отметил, что одной из основ для создания материалов является принцип получения ультратонких волокон при помощи электроформования.

            Помимо этого, разработаны фильтрующие материалы для средств защиты органов дыхания и кожи с рекордно высокой способностью задерживать аэрозольные частицы, но свободно пропускающие воздух и водяной пар.

            «Разработанные материалы позволят спроектировать принципиально новую экипировку, сочетающую в себе сверхвысокие защитные свойства и возможность максимально длительного комфортного ношения», – сказал Григорьев.

            Он добавил, что проект по промышленному производству таких материалов фонд развивает совместно с Саратовским госуниверситетом.

            Напомним, в январе 2018 года сообщалось, что концерн «Калашников» протестирует в Арктике прототипы экипировки для арктической группы войск и спецподразделений Минобороны России.

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