В Арктике испытают новую экипировку для спецподразделений Минобороны

Концерн «Калашников» протестирует в Арктике прототипы экипировки для арктической группы войск и спецподразделений Минобороны России, сообщили на предприятии.

Отмечается, что в рамках проекта «Северный десант» концерн «Калашников» протестирует прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны России. Соответствующая экспедиция начнется в марте 2018 года в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа, а завершится в поселке Диксон Красноярского края, передает РИА «Новости».

Целью экспедиции является создание и уточнение карт этих мест, разведка и прокладка зимников, испытание в условиях крайнего севера оборудования и техники, а «также целый ряд исследований и задач в интересах министерства обороны России».

Также отмечается, что сотрудники «Калашникова», в ходе экспедиции на практике апробируют новые прототипы боевой экипировки и снаряжения для арктических подразделений.

Команда «Северного десанта» будет тестировать отечественные и международные спутниковые системы навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, отмечая на карте места, наиболее подходящие для высадки десанта, а также площадки приземления, минимально покрытые ледяными торосами.

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