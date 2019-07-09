Белоруссия решила разместить в России гособлигации на 5-10 млрд рублей

Замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец сообщил, что республика планирует до конца июля разместить на рынке России гособлигации на сумму 5-10 млрд рублей.

«У нас программа на 30 млрд российских рублей, там шесть траншей. Мы будем делать это постепенно, начнем с одного транша небольшого и посмотрим на спрос», – сказал Белковец, передает БелТА.

Он полагает, что гособлигации будут пользоваться спросом. «Посмотрим на аппетит инвесторов и, может быть, 10 млрд российских рублей разместим. Таргет у нас – 10 млрд российских рублей, думаю, на суверена спрос будет», – уточнил замминистра.

«На этой неделе мы опубликуем индикативные условия размещения. Роуд-шоу начнется 22 июля и до конца месяца будет закрыта сама сделка», – сказал Белковец.

По его мнению, ставка «однозначно будет ниже 10% годовых». «Мы таргетируем в первую очередь ставку. Наша цель не занять больше, а занять дешевле», – добавил замминистра финансов Белоруссии.

Ранее сообщалось о планах Минска в 2019-2020 годах разместить в России гособлигации на сумму до 30 млрд российских рублей.

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