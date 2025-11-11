Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.0 комментариев
ПД-8 для SJ-100 прошел испытания с наработкой более 4 тыс. часов
Двигатель ПД-8 для SJ-100 подтвердил характеристики после налета 4 тыс. часов
Российский авиадвигатель ПД-8, предназначенный для установки на новый SJ-100, в ходе сертификационных испытаний уже налетал более 4 тыс. часов, что говорит об успехе проекта, сообщили в «Ростехе».
Российский авиадвигатель ПД-8, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией, уже наработал более 4 тыс. часов в ходе стендовых и летных сертификационных испытаний, передает Ростех.
В компании отмечают, что агрегаты подтверждают заложенные в них технические характеристики, а испытания проходят успешно.
Сейчас двигатели ПД-8 установлены на двух опытных лайнерах SJ-100, также они проходят тесты в Летно-исследовательском институте имени Громова на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. В ближайшее время одной из ключевых проверок станут полеты в условиях естественного обледенения в Архангельске.
В госкорпорации подчеркивают, что ПД-8 был создан в рекордно короткие сроки. Если обычно на разработку подобной силовой установки требуется 10-12 лет, то инженеры ОДК справились примерно за половину этого времени.
Напомним, на прошлой неделе полностью импортозамещенный самолет SJ-100 завершил испытания на воде.
5 сентября импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет.
Ростех позднее сообщил о необходимости доработки SSJ-100 под двигатель ПД-8.