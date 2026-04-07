Глава округа: Напавший в Пермском крае школьник состоит на учете в полиции
Устроивший нападение на преподавателя в Добрянке в Пермском крае несовершеннолетний состоит на учете в полиции, сообщил глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов.
Антонов заявил, что нападавший учится в девятом классе, он напал на завуча на крыльце школы, передает ТАСС.
Нападавший состоит на учете в полиции, он несколько раз оставался на повторное обучение в школе.
Между тем в прокуратуре региона сообщили о проведении проверки по факту нападения учащегося на учителя, сообщает РИА «Новости».
При проверке дадут оценку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На месте работает прокурор Добрянки Дмитрий Копьев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Добрянке подросток ранил ножом учительницу у входа в школу. Учительница была его классным руководителем.