Белоруссия решила разместить в России гособлигации на 30 млрд рублей

В постановлении Совета министров Белоруссии за подписью премьер-министра республики Сергея Румаса говорится, что в 2019-2020 годах Минск разместит в России государственные облигации на сумму до 30 млрд российских рублей.

Как ожидается, срок обращение белорусских бумаг на территории России составит не менее 1092 дней. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о дипломатической перебранке Москвы и Минска, в ходе которой официальный Минск обозвал российского посла «счетоводом и бухгалтером».