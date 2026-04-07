ГП потребовала изъять имущество экс-замглавы Минтранса на 6 млрд рублей

Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.5 комментариев
ГП потребовала изъять имущество экс-замглавы Минтранса Семенова на 6 млрд рублей
Генеральная прокуратура России подала иск в Никулинский районный суд Москвы о взыскании в доход государства имущества бывшего замглавы Минтранса Алексея Семенова и связанных с ним лиц на сумму свыше 6 млрд рублей.
В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что вопросы противодействия коррупции находятся на особом контроле ведомства.
В ходе проверок выяснилось, что Семенов вместе с бывшими руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовал коррупционную схему по освоению бюджетных средств.
«Игнорируя установленный антикоррупционным законодательством запрет на осуществление предпринимательской деятельности, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, материальная база этого бизнеса формировалась за счет государственных заказов, что происходило в условиях конфликта интересов.
В 2024 году бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.