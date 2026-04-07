Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль

Tекст: Денис Тельманов

ПАО «ДОМ.РФ» объявило о старте конкурса по продаже здания этапной тюрьмы в селе Зура Игринского района Удмуртии, передает «Интерфакс».

Объект, где в 1826-1827 годах содержались многие декабристы по пути в Сибирь, выставлен на продажу за стартовую цену в один рубль. Площадь деревянного одноэтажного здания составляет 361,2 кв. м., а земельного участка – 6652 кв. м. В документации отмечается неудовлетворительное состояние постройки.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля, а сами торги назначены на 16 апреля.

Здание было построено французскими военнопленными в начале 1820-х годов на Сибирском тракте. После этапирования декабристов тюрьма продолжала использоваться до 1894 года, когда была ликвидирована из-за строительства северной железной дороги.

В 1966-1969 годах здание реконструировали и переместили на другую улицу, после чего оно использовалось как помещение для учебных заведений и подвергалось перестройкам. Объект признан памятником культурного наследия федерального значения.

